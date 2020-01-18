Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек
Его останки еще не опознали
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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18 января ночью, около 02.41 в деревне Славцево Меленковского на улице Центральной загорелся частный дом № 54. Народу в деревне немного, поэтому пожар местные жители заметили поздно. Когда они позвонили в МЧС, огонь уже охватил весь дом.
Во время разбора завалов после пожара, сотрудники МЧС обнаружили останки погибшего человека. Его личность сейчас устанавливается.
К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единиц техники, 6 человек. Предварительная причина пожара не называется.
ИСТОЧНИК KP.RU