2020-01-18T14:18:37+03:00
Происшествия

Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек

Его останки еще не опознали
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

18 января ночью, около 02.41 в деревне Славцево Меленковского на улице Центральной загорелся частный дом № 54. Народу в деревне немного, поэтому пожар местные жители заметили поздно. Когда они позвонили в МЧС, огонь уже охватил весь дом.

Во время разбора завалов после пожара, сотрудники МЧС обнаружили останки погибшего человека. Его личность сейчас устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единиц техники, 6 человек. Предварительная причина пожара не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вода всех четырех крещенских иорданях Владимира соответствует санитарным нормам
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
В больницы Владимирской области за 2019 год устроились 142 молодых врача
В Суздале запустили станцию фильтрации водопроводной воды
Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек
На пожаре в Ковровском районе погибла женщина, спасавшая оставшихся в доме козлят
В Судогодском районе открылся животноводческий комплекс на 400 голов скота
Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода
В Суздале 50-летний мужчина вез марихуану на велосипеде
Москвич попытался обмануть продавца в Коврове
Жителю Свердловской области дали 18 лет за убийство владимирского парня
Детские рисунки из Владимирской области побывали на орбите Земли
Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года