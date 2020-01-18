На пожаре в Ковровском районе погибла женщина, спасавшая оставшихся в доме козлят

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:20:31+03:00

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17 января около 18.30 в деревне Овсянниково Ковровского района загорелся двухэтажный частный дом № 12. Пожарные приехали на место происшествия через восемь минут, огонь к тому времени уже охватил все здание. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в доме жили четыре человека, все они успели вовремя покинуть горящий дом. Однако 32-летняя женщина через некоторое время бросилась в огонь спасать оставшихся в доме козлят и погибла.

Предварительной причиной пожара называется неисправность в печке. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пожар тушили 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU