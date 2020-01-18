2020-01-18T13:01:54+03:00
Общество

В Судогодском районе открылся животноводческий комплекс на 400 голов скота

Он обошелся в 220 миллионов рублей
Артём Черепанов
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17 января в деревне Горки Судогодского района открылся новый животноводческий комплекс на 400 голов скота Торжественное открытие предприятия посетили губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, руководители структурных подразделений администрации Владимирской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, глава администрации Судогодского района Александр Смирнов, председатель ООО СП «Пионер» Александр Попков.

В 2018 году в деревне Горки было начато строительство животноводческого комплекса для СП «Пионер». Денежные средства на реализацию этого пилотного проекта выделены по программе областного лизинга. Подрядчиком стала компания «Агротехимпорт».

Общая сумма инвестиций составила 220 млн рублей, в том числе на строительство комплекса и приобретение оборудования – 180 млн рублей, около 40 млн – на покупку коров-нетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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