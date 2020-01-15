2020-01-15T10:13:44+03:00
Общество

Владимирская область вошла в топ-10 самых посещаемых туристами России по итогам новогодних праздников

В регион приехало 200 тысяч туристов
Алексей СУХОВ
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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых посещаемых туристами городов и регионов России в новогодние праздники 2020 года.

В первую десятку городов, курортов и регионов России у туристов в прошедшие новогодние праздники вошли Москва (более 5 млн туристов), Московская область (3 млн), Краснодарский край (800 тыс., включая Сочи, 524 тыс.), Санкт-Петербург (более 500 тыс.), Великий Устюг и Вологодская область (210 тыс.), Крым (200 тыс.), Владимирская область (200 тыс.), Тюменская область (200 тыс.), Казань и Республика Татарстан (170 тыс.) и Шерегеш и Кемеровская область (156 тыс.).

Рейтинг составлен по результатам анализа информации об итогах внутреннего туризма в прошедшие новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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