С нового года владимирцы будут оплачивать счета за отопление с комиссией

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:53:00+03:00

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С 1 января 2020 года при оплате квитанций за отопление через терминалы или приложение Сбербанка будет взиматься комиссия. В среднем, по наблюдениям горожан, за оплату счета в 3500-4000 рублей приходится отдать 40-60 рублей за услуги банка.

Отметим, оплатить счета без комиссии можно в филиалах компании ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам:

ул. Мира, 61а;

ул. Юбилейная, 15;

ул. Чайковского, 38д;

ул. Верхняя Дуброва, 26г.

ИСТОЧНИК KP.RU