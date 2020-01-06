2020-01-06T15:53:00+03:00
Общество

С нового года владимирцы будут оплачивать счета за отопление с комиссией

Терминалы и приложение Сбербанка начали брать проценты за оплату квитанций
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С 1 января 2020 года при оплате квитанций за отопление через терминалы или приложение Сбербанка будет взиматься комиссия. В среднем, по наблюдениям горожан, за оплату счета в 3500-4000 рублей приходится отдать 40-60 рублей за услуги банка.

Отметим, оплатить счета без комиссии можно в филиалах компании ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам:

ул. Мира, 61а;

ул. Юбилейная, 15;

ул. Чайковского, 38д;

ул. Верхняя Дуброва, 26г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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