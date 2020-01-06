С нового года владимирцы будут оплачивать счета за отопление с комиссией
Терминалы и приложение Сбербанка начали брать проценты за оплату квитанций
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С 1 января 2020 года при оплате квитанций за отопление через терминалы или приложение Сбербанка будет взиматься комиссия. В среднем, по наблюдениям горожан, за оплату счета в 3500-4000 рублей приходится отдать 40-60 рублей за услуги банка.
Отметим, оплатить счета без комиссии можно в филиалах компании ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам:
ул. Мира, 61а;
ул. Юбилейная, 15;
ул. Чайковского, 38д;
ул. Верхняя Дуброва, 26г.
ИСТОЧНИК KP.RU