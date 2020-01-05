Во Владимире треть контейнерных площадок переполнены мусором

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:27:07+03:00

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Владимирцы в соцсетях продолжают жаловаться на переполненные мусорные площадки, где пакеты с отходами не умещаются в контейнеры и живописными кучами лежат вокруг. По словам жителей частного сектора на улице 3-я Кольцевая, у них вывезли вместительные желтые контейнеры, а вместо них под мусор поставили другие, значительно меньше по объему. В новогодние праздники вокруг них мгновенно выросли горы мусора. Горожане в соцсетях жалуются на появившихся крыс и вспоминают средневековые эпидемии, причиной которых была антисанитария. По данным сводного мониторинга управления ЖКХ городской администрации и администраций Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов, отходами сейчас переполнены около трети контейнерных площадок, и справиться с проблемой своими силами ООО «Биотехнологии» пока не может. Во Владимирской администрации решили ежедневно направлять работников и технику муниципальных предприятий «Центр управления городскими дорогами» и «Владимирводоканал» на уборку мусора из спальных районов. Каждый день в Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский районы города будут направлять, как минимум, по два грузовика и по специальному автопогрузчику. Сколько времени городские власти будут направлять коммунальную технику не на плановую уборку дорог, а на вывоз мусора – пока неизвестно. АВ администрации обещают, что будут делать это, пока региональный мусорный оператор не сможет справляться со своими обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU