В Гусь-Хрустальном семье из аварийного дома дадут квартиру

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:12:59+03:00

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Семья из Гусь-Хрустального живет в старом доме на улице Васильева, который еще в 2013 году признали аварийным и подлежащим сносу. По заключению экспертов, жизнь в этой квартире представляет угрозу для жизни и здоровья горожан. С этого же времени семья, которая стоит на учете как нуждающиеся в новой квартире, ждет нового жилья, но никаких вариантов им не предложили. Другого жилья ни у кого из домочадцев нет, а сама семья признана малообеспеченной. Прокурор обратился в суд, прося его обязать администрацию обеспечить жильем горожан, и его требование удовлетворили. Также суд по требованию прокурора обязал городскую администрацию снести многоквартирный дом на улице Прудинской. Аварийный дом должны были снести еще в 2010 году, но так и не собрались, а за эти он настолько обветшал, что ходить мимо него было просто опасно. Суд поддержал прокурора и избавиться от опасного здания должны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU