Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике покажут новый год в открытках XX века

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-31T18:37:11+03:00

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В музейном центре "Палаты" ВСМЗ работает выставка "Новый год. Любимый праздник в фотографиях и открытках XX века". Экспонаты выставки – новогодние фотографии, фотоколлажи, семейные альбомы, варианты открыток из богатейшего собрания Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО".

В экспозиции представлены дореволюционные и советские экспонаты, отпечатанные в типографии или изготовленные кустарями. В разнообразии стилей, жанров, фактур чудесным образом сохраняется то общее для всех ощущение праздника, что звучит в теплом поздравлении: "С Новым Годом!"

Выставка продлится до 8 февраля 2020 года. Время работы: с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной. Санитарные дни: 30.01, 20.02, 19.03.

Стоимость билетов: Полный билет – 100 рублей, льготный билет – 75 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU