2019-12-31T13:27:51+03:00
Звезды

Гороховецкому району подарили специализированный автобус для артистов

"Газель" стоит около двух иллионов рублей
Алексей СУХОВ
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с сайта департамента культуры АВО.с сайта департамента культуры АВО.
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Департамент культуры в Гороховце передал местному районному отделу культуры, молодежи и спорта новый автоклуб – микроавтобус, оснащённый оборудованием, которое позволяет довозить местные творческие коллективы до отдаленных деревень.

Теперь артисты и творческие коллективы смогут добраться с концертными программами до самых отдаленных уголков района. Специализированный автобус стоимостью около двух миллионов рублей приобретён в рамках национального проекта "Культура". Ключи от нового автоклуба вручила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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