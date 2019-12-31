Гороховецкому району подарили специализированный автобус для артистов
"Газель" стоит около двух иллионов рублей
с сайта департамента культуры АВО.
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Департамент культуры в Гороховце передал местному районному отделу культуры, молодежи и спорта новый автоклуб – микроавтобус, оснащённый оборудованием, которое позволяет довозить местные творческие коллективы до отдаленных деревень.
Теперь артисты и творческие коллективы смогут добраться с концертными программами до самых отдаленных уголков района. Специализированный автобус стоимостью около двух миллионов рублей приобретён в рамках национального проекта "Культура". Ключи от нового автоклуба вручила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
ИСТОЧНИК KP.RU