Гороховецкому району подарили специализированный автобус для артистов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-31T13:27:51+03:00

"Газель" стоит около двух иллионов рублей

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Департамент культуры в Гороховце передал местному районному отделу культуры, молодежи и спорта новый автоклуб – микроавтобус, оснащённый оборудованием, которое позволяет довозить местные творческие коллективы до отдаленных деревень.

Теперь артисты и творческие коллективы смогут добраться с концертными программами до самых отдаленных уголков района. Специализированный автобус стоимостью около двух миллионов рублей приобретён в рамках национального проекта "Культура". Ключи от нового автоклуба вручила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU