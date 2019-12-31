2019-12-31T10:18:12+03:00
Общество

На развитие Суздаля и Гороховца до 2024 года будет выделено более 3,5 млрд рублей

Между областной администрацией и Минкультом РФ подписаны соответствующие соглашения
Алексей СУХОВ
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По ним в регион направлены достаточно большие деньги на проведение реставрационных работ в древних городах Гороховце и Суздале. Предварительно общий объём финансовых средств превысит 3,5 млрд рублей. Финансовые вливания распределены вплоть до 2024 года.

Работу по подписанию соглашения велась с 2018 года при активном участии глав администраций Гороховецкого района Дмитрия Наумова и города Суздаля Сергея Сахарова, а также председателя правления Ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция" Сергея Рыбакова.

Миллиарды вливаний позволят провести реставрацию памятников культурного наследия, построить новые туристические объекты, благоустроить уже имеющиеся и построить новые рекреационные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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