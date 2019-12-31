В ночь на 31 декабря в Александрове сгорела квартира, а под Гороховцом - дом

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-31T09:06:06+03:00

К счастью, в обоих случаях никто не пострадал

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В последнюю ночь 2019 года во Владимирской области случилось два достаточно крупных пожара. Один произошел в Гороховецком районе, а второй - в Александрове.

В 2.08 31 декабря спасателям сообщили о пожаре в деревне Хабалево Гороховецкого района. Горел частный дом. Когда спасатели приехали на место, огонь уже бушевал вовсю. Хозяева стояли на улице, они успели выбраться до приезда пожарных. Общая площадь пожара составила 73 квадратных метра. Дом спасти не удалось.

А в Александрове пожар произошел около полуночи. Спасателям позвонили в 0.25 31 декабря. Горела квартира в доме №11 по улице Институтской. Спасатели достаточно быстро потушили возгорание. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU