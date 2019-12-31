Во Владимирской филармонии выступит звезда оперной сцены Майкл Клейтман

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-31T08:47:41+03:00

Это будет подарком на Старый новый год

Изменить размер текста: A A

11 января Владимирская филармония приглашает отметить «STARый НОВЫЙ ГОД вместе с Владимирским русским оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. Специальным гостем праздничной программы станет певец Майкл Клейтман, прославившийя прекрасной вокальной техникой.

На этот раз программа порадует поклонников музыки разных поколений и пристрастий. Главная роль в праздничном концерте отведена одному из лучших оперных голосов – певцу Майклу Клейтману. Публика услышит: «Besame mucho», «O sole mio», «Love in Portofino», «Памяти Карузо», «Вот мчится тройка удалая» и другие известные композиции.

Майкл Клейтман - оперный певец, тенор. В музыкальной биографии Майкла - дуэт с Тото Кутуньо, творческие взаимоотношения с Лайзой Миннелли и Элтоном Джоном. С рок-группой «Scorpions» он исполнил песню «You are the champion», которую посвятил семикратному чемпиону мира в гонках «Формула-1», знаменитому Михаэлю Шумахеру.

ИСТОЧНИК KP.RU