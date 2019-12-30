2019-12-30T17:32:58+03:00
Происшествия

Владимирец в пьяном виде забил ногами 51-летнего мужчину

Пострадавший умер, у него осталась престарелая мать
Вероника ПАНИНА
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Пьяная драка случилась возле бара на улице Мира во Владимире 17 июля прошлого года. 23-летний житель Владимира с компанией шел мимо бара, где на бордюре сидел незнакомый им 51-летний мужчина. Один парень из компании повздорил с мужчиной по пустяковому поводу, к разборкам подключился второй - тот, который и стал обвиняемым в преступлении. Он ударил незнакомого мужчину кулаком в лицо, но тот даже не попытался ответить. Несмотря на отсутствие сопротивления, молодой человек вошел в раж, накинулся на мужчину, по возрасту годившемуся ему в отцы, и начал избивать его ногами. Еле оттащили, вызвали «скорую».

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, где он пролежал в коме больше полугода. 22 января 2019 года мужчина умер от травм головного мозга - видимо, ногами били и по голове.

Нападавший был задержан. Как сообщает владимирский Следком, свое поведение он объяснил состоянием алкогольного опьянения. У погибшего мужчины осталась пожилая мать, за которой он ухаживал.

Октябрьский районный суд приговорил нападавшего к 5 годам колонии строгого режима. Кроме того, судом в пользу семьи погибшего с осужденного взыскана моральная компенсация в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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