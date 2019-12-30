Спорткомплекс владимирского "Торпедо" возглавил Евгений Дурнев

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-30T16:32:28+03:00

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После того, как Льва Антонова администрация Владимирской области уволила с поста директора спорткомплекса "Торпедо", это место было вакантно. И вот под самый занавес года стало известно, что эту должность занял Евгений Евгеньевич Дурнев.

Ради этого Дурнев даже покинул родной футбольный клуб "Торпедо-Владимир". Впрочем, вряд ли пути клуба и Евгения Дурнева расходятся полностью. В жизни команды он наверняка продолжит играть пусть и неформальную роль, но важную роль. Все-таки с "Торпедо" связана почти вся его игровая и тренерская карьера.

Напомним, что до этого назначения Евгений Дурнев занимался в команде "Торпедо" селекцией, а также воспитанием молодежи. А в 2008-2012 годах Дурнев тренировал команду, вывел ее в первую лигу, а также добился самого высокого достижения в кубке России - 1/8 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU