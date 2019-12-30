2019-12-30T16:22:10+03:00
Общество

Во Владимире эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 30%

Среди взрослого населения
Вероника ПАНИНА
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Владимир встречает Новый год в простуженном состоянии. По данным областного управления Роспотребндзора, во Владимире за прошедшую неделю эпидпорог был превышен в среднем на 25,8%, а среди взрослого населения - на 30%. За неделю к врачам в поликлинику обратилось 3 812 человек, из них около половины дети (1 837 детей). Заболеваемость составляет 106,5 человек на 10 тысяч населения.

Всего по области за неделю заболели и пошли к врачам почти 10 000 человек. Однако заболеваемость в регионе в полтора раза ниже, чем в областном центре - 68,4 случая на 10 000 человек. Это ниже эпидпорога на 5,6%.

У 12 заболевших были взяты анализы на вирус, в одном случае был выявлен вирус «свиного» гриппа (H1N1).

Врачи предупреждают - вирус гриппа, который циркулирует в этом сезоне, имеет некоторые особенности. Не пытайтесь ставить себе и детям диагноз самостоятельно, не занимайтесь самолечением. При высокой температуре (выше 38) и лихорадке вызывайте врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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