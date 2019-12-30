2019-12-30T16:09:43+03:00
Происшествия

Главный врач Владимирской больницы №6 осуждена за растрату

Ей дали условный срок
Ирина Мальцева
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Главный врачу «Городская больница № 6 города Владимира» Марина Крылова была назначена на эту должность в январе 2012 года, будучи опытным профессионалом. При проведении торгов, она как руководитель утверждала аукционную документацию с завышенными требованиями к участникам. Делалась это не случайно – таким образом главврач создавала выигрышные условия для своего близкого родственника. Утвержденные ей условия заранее ограничивали доступ к закупкам компаний, но при этом обеспечивали победу в торгах предприятия, где менеджером по тендерам трудился родной ей человек. В результате на несколько лет подряд именно эта фирма оказывала услуги больнице № 6 города Владимира. При этом поставщик услуг не выполнял свои обязательства как положено. Главный врач городской больницы № 6 растратила более 333 тысяч бюджетных рублей. В феврале этого года мера пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде, а в марте по ходатайству следствия ее отстранили от должности. Приговором Ленинского районного суда осужденной назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, ей запрещено в течение трех лет занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением административных, хозяйственных и распорядительных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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