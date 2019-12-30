2019-12-30T15:52:23+03:00
Общество

Директором департамента строительства назначили Михаила Романычева

Его кандидатуру согласовал Минстрой
Валерия ПРОНИНА
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27 декабря директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области назначили Михаила Романычева. Распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Как сообщает администрация, Михаил Романычев родился в 1967 году в Горьком. В 1992 году закончил Нижегородский политехнический институт по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок». Работал в Нижнем Новгороде на топливных и промышленных предприятиях, на руководящих должностях в городской администрации, где в том числе возглавлял департамент архитектуры и градостроительства.

До назначения был президентом Союза перевозчиков Нижегородской области.

Кандидатура Михаила Романычева согласована Министерством строительства и ЖКХ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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