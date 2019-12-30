Директором департамента строительства назначили Михаила Романычева
27 декабря директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области назначили Михаила Романычева. Распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Как сообщает администрация, Михаил Романычев родился в 1967 году в Горьком. В 1992 году закончил Нижегородский политехнический институт по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок». Работал в Нижнем Новгороде на топливных и промышленных предприятиях, на руководящих должностях в городской администрации, где в том числе возглавлял департамент архитектуры и градостроительства.
До назначения был президентом Союза перевозчиков Нижегородской области.
Кандидатура Михаила Романычева согласована Министерством строительства и ЖКХ РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU