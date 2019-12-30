2019-12-30T15:27:55+03:00
Общество

ВТБ Лизинг переходит на налоговый онлайн-мониторинг

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ВТБ Лизинг первой среди лизинговых компаний с 1 января 2020 года переходит на режим онлайн-мониторинга со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Ранее в 2019 году подобный переход осуществили только три банка из числа российских компаний.

ВТБ Лизинг предоставит инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через аналитическую витрину данных. Для этого в компании провели диагностику степени готовности систем управления рисками, внутреннего контроля, IT-систем, а также актуализировали внутренние нормативные документы.

Новая форма контроля позволит налоговому органу отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности ВТБ Лизинг. Таким образом, ФНС будет контролировать отсутствие неучтенных событий и операций и правильность исчисления налоговой базы, а также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете и хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального времени. Это позволит ВТБ Лизинг оптимизировать свои процессы за счет упрощения взаимодействия с ФНС.

Налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными с налоговой инспекцией в режиме реального времени, действует в России с 2016 года. Сейчас присоединиться к нему могут компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. По статистике ФНС, на сегодняшний день в России более 1900 таких компаний, максимально готовы к переходу 36% из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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