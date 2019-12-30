2019-12-30T14:07:38+03:00
Общество

ВТБ Капитал Инвестиции расширил список ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже

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ВТБ Капитал Инвестиции расширил список иностранных ценных бумаг для торговли с использованием плеча на Санкт-Петербургской бирже. Теперь клиентам стали доступны акции 34 крупнейших международных компаний, обращающихся на данной бирже.

Нововведение дает клиентам ВТБ возможности по участию в динамике фондовых рынков. Полный список бумаг для маржинального кредитования доступен на официальном сайте ВТБ Брокер: www.broker.vtb.ru/trade/margins

ВТБ открыл доступ к биржевым торгам на Санкт-Петербургской бирже в апреле этого года. На данный момент клиентам доступны порядка более тысячи иностранных ценных бумаг. Все торговые операции с такими эмитентами заключаются в рамках российского законодательства. Торговля на Санкт-Петербургской бирже не требует перевода средств на другие площадки и осуществляется с одного брокерского счета. Также по этим бумагам транслируются прогнозы аналитиков крупнейших инвестиционных компаний.

Проводить торги можно через платформу «ВТБ Мои Инвестиции», понятный функционал которой удобен и начинающим инвесторам. Клиентам доступны услуги первого в России аккредитованного робоэдвайзера, предоставляющего профессиональные рекомендации экспертов ВТБ Капитал Инвестиции. Он помогает инвесторам самостоятельно сформировать индивидуальный портфель в соответствии с инвестиционным профилем, отслеживает динамику и при необходимости предлагает приобрести более выгодные бумаги. Также подавать поручения на сделки клиенты могут через системы интернет-трейдинга OnlineBroker и QUIK или по телефону.

«Сотрудничество с Санкт-Петербургской биржей – это важный шаг в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции. Сейчас мы наблюдаем тренд повышения финансовой грамотности населения, и как следствия - рост интереса к иностранным ценным бумагам. Списки инструментов постоянно будут расширяться, а наши клиенты будут получать все больше возможностей по формированию своих инвестиционных портфелей. Уверен, это поможет им реализовывать еще более эффективные стратегии», - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ Капитал Инвестиции расширил список ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже
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