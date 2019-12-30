В Юрьев-Польском местные жители спасли из полыньи собаку

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-30T12:30:47+03:00

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В Юрьев-Польском черный пес угодил под лед и стал тонуть. Проходившие по мосту женщины увидели, как собака пытается зацепиться за кромку льда, и бросились ее спасать. Собака уже выбилась из сил, а женщины все никак не могли к ней подойти - лед слишком тонкий.

Как пишут в соцсетях, спасательную операцию вовремя заметил мужчина и также подбежал к женщинам. Он предложил им взять его на ноги, сам лег на лед и приблизился к полынье. Мужчина дотянулся до лап пса и смог за них вытащить животное. На берегу собаку обогрели и накормили.

Позже откликнулся и хозяин животного. Он благодарил за спасение своего питомца. Оказалось, собака сорвалась с цепи.

ИСТОЧНИК KP.RU