Определен предельный тариф на мусор для зоны №2 во Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-30T11:41:07+03:00

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30 декабря в департаменте цен и тарифов состоялось заседание, посвященное определению предельного тарифа на мусор во второй зоне Владимирской области.

Чиновники согласились сделать его равным 110 рублям 40 копейкам на человека. Тариф должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что несколько дней назад мусорным оператором во второй зоне, куда входят такие города как Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, стала компания "Биотехнологии".

ИСТОЧНИК KP.RU