Владимирцам, получившим право на дополнительные выплаты из материнского капитала, надо идти за ними 9 января

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-30T11:00:53+03:00

Тогда деньги будут начисляться уже с 1 января 2020 года

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В наступающем году во Владимирской области меняется порядок выплат на второго ребенка из материнского капитала. Эти изменения внесены в федеральный закон № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Ежемесячные выплаты из материнского капитала на второго ребенка введены в 2017 году и полагаются, если ребенок родился после 1 января 2018 года. Однако с 1 января 2020 года в закон внесены важные изменения.

Во-первых, выплаты продлеваются до достижения ребёнком возраста 3 лет (раньше было полтора года).

Во-вторых, изменяется величина дохода, при котором семья имеет право на эту выплату. Раньше она полагалась, если среднедушевой доход составлял 1,5 величины прожиточного минимума в месяц, теперь эта сумма повышена до двухкратной величины прожиточного минимума. На данный момент это составляет 23492 рублей на человека в месяц.

И теперь самое важное. Если семья уже получала выплаты, но ребенку исполнилось полтора года и выплаты были прекращены, можно обратиться за их возобновлением до достижения ребенком 3 лет. Также можно обратиться за выплатой, если доход семьи теперь стал ниже установленного для назначения выплат. И сделать это лучше в первый рабочий день нового года!

Если семья обратится за назначением выплаты 9 января 2020 года, выплата будет назначена с 1 января 2020 года. Если обращение поступит позднее, выплата будет назначена со дня обращения за ней.

Приём обращений будет осуществляться, как и ранее, в органах социальной защиты населения по месту жительства, либо в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ИСТОЧНИК KP.RU