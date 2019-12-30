Во Владимирской области в 2020 году увеличат количество беслпатных медицинских исследований

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-30T10:44:26+03:00

Одной только бесплатной томографии станет больше в 2 раза

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Во Владимирской области утвердили программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Она уточняет количество обязательных исследований и услуг для населения.

В частности, утверждены нормативы на проведение отдельных видов диагностических исследований – МРТ, МСКТ (томография), эндоскопических и ультразвуковых исследований. Так, объёмы мультиспиральной компьютерной томографии в 2020 году по сравнению с текущим годом увеличены более чем в два раза – с 14 тысяч до 30 тысяч исследований. Объёмы ультразвуковой диагностики составят 153 тысячи исследований, эндоскопических исследований – 65 тысяч, МРТ – более 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU