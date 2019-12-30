2019-12-30T10:44:26+03:00
Общество

Во Владимирской области в 2020 году увеличат количество беслпатных медицинских исследований

Одной только бесплатной томографии станет больше в 2 раза
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области утвердили программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Она уточняет количество обязательных исследований и услуг для населения.

В частности, утверждены нормативы на проведение отдельных видов диагностических исследований – МРТ, МСКТ (томография), эндоскопических и ультразвуковых исследований. Так, объёмы мультиспиральной компьютерной томографии в 2020 году по сравнению с текущим годом увеличены более чем в два раза – с 14 тысяч до 30 тысяч исследований. Объёмы ультразвуковой диагностики составят 153 тысячи исследований, эндоскопических исследований – 65 тысяч, МРТ – более 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцам, получившим право на дополнительные выплаты из материнского капитала, надо идти за ними 9 января
Во Владимирской области в 2020 году увеличат количество беслпатных медицинских исследований
В Радужном бывший полицейский сбил женщину на пешеходном переходе
В Струнине 25 пожарных тушили жилой дом
Новогодний подарок: на Владимирскую область надвигается двухдневная метель
Тариф на вывоз мусора во Владимире, Коврове и Радужном определят 30 декабря
В Коврове открыли памятник "Покорители огня"
В Судогодском районе выгорел дом в 160 квадратных метров
В Александрове торговали снюсами неизвестного происхождения
ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
Жительница Вязников, решившая отомстить за брата, получила полтора года
Муромлянки, говорящие по-английски, лишились денег
Мэрия Владимира назвала дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке»
Известный транспортник Павел Левин получил должность в департаменте транспорта Владимирской области
Во Владимире открылась рождественская ярмарка
Многодетные семьи Владимирской области получили право на обслуживание в детских поликлиниках вне очереди
Владимирец умер от малярии, которую не сумели диагностировать врачи
Владимирец попал под суд за хранение паленой водки
В Судогодском районе сосед-пожарный спас людей из огня
В Новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут бесплатные автобусы и троллейбусы
Во Владимире эвакуировали терминал рынка "Тандем"
«Ростелеком» предоставил единый номер для жертв семейно-бытового насилия во Владимире
Владимирская полиция призывает жителей оплатить административные штрафы
Во Владимире эвакуировали арбитражный суд и гимназии № 23