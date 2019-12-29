Новогодний подарок: на Владимирскую область надвигается двухдневная метель

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-29T18:08:37+03:00

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ГУ МЧС России по Владимирской области прогнозирует надвигающуюся на регион метель. Она сохранится 29 по 30 декабря. Об этом сообщает Росгидромет, оповещает оперативное ведомство.

На это время порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на дорогах образуется гололедица.

Отметим, снега владимирцы хотят давно и сильно. Этим зима-2019 года похвастаться совсем не может. До главной ночи года - считанные дни, а сугробов как не было, так и нет. Будем надеяться, что после метели снежный покров ляжет и порадует нас хотя бы в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU