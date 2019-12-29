2019-12-29T18:08:37+03:00
Общество

Новогодний подарок: на Владимирскую область надвигается двухдневная метель

МЧС предупреждает о гололеде
Алена Смирнова
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ГУ МЧС России по Владимирской области прогнозирует надвигающуюся на регион метель. Она сохранится 29 по 30 декабря. Об этом сообщает Росгидромет, оповещает оперативное ведомство.

На это время порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на дорогах образуется гололедица.

Отметим, снега владимирцы хотят давно и сильно. Этим зима-2019 года похвастаться совсем не может. До главной ночи года - считанные дни, а сугробов как не было, так и нет. Будем надеяться, что после метели снежный покров ляжет и порадует нас хотя бы в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новогодний подарок: на Владимирскую область надвигается двухдневная метель
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