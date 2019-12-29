Тариф на вывоз мусора во Владимире, Коврове и Радужном определят 30 декабря

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-29T15:28:01+03:00

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В департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области 30 декабря состоится заседание, где утвердят предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с мусором в зоне № 2. В нее входят Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

Оператора в зоне № 2 определили 24 декабря. Ей стала компания «Биотехнологии».

Размер тарифа на декабрь в других двух зонах уже известны: в зоне № 1, куда входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы), установлен тариф в размере 402,05 рубля за 1 кубометр (без учета НДС) и 482,46 рубля за 1 кубометр (с учетом НДС). Ее обслуживает компания ООО «Хартия".

В зоне № 3, куда входит Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы, тарифа установили в 563,85 рубля за 1 кубометр (НДС не облагается). Зону обслуживает ООО «Эко-транс».

ИСТОЧНИК KP.RU