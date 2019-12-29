2019-12-29T13:07:25+03:00
Общество

В Коврове открыли памятник "Покорители огня"

Он посвящен работе пожарных и спасателей
Алена Смирнова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В пожарно-спасательной части №14 города Коврова состоялось торжественное построение личного состава и открытие памятника «Покорители огня», посвященного работе пожарных и спасателей.

Его ковали несколько месяцев мастера художественной ковки из города Иваново. Памятник олицетворяет преемственность поколений, сплоченность пожарного братства и превосходство сотрудников ведомства над огненной стихией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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