В Коврове открыли памятник "Покорители огня"

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-29T13:07:25+03:00

Он посвящен работе пожарных и спасателей

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В пожарно-спасательной части №14 города Коврова состоялось торжественное построение личного состава и открытие памятника «Покорители огня», посвященного работе пожарных и спасателей.

Его ковали несколько месяцев мастера художественной ковки из города Иваново. Памятник олицетворяет преемственность поколений, сплоченность пожарного братства и превосходство сотрудников ведомства над огненной стихией.

ИСТОЧНИК KP.RU