В Коврове открыли памятник "Покорители огня"
Он посвящен работе пожарных и спасателей
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В пожарно-спасательной части №14 города Коврова состоялось торжественное построение личного состава и открытие памятника «Покорители огня», посвященного работе пожарных и спасателей.
Его ковали несколько месяцев мастера художественной ковки из города Иваново. Памятник олицетворяет преемственность поколений, сплоченность пожарного братства и превосходство сотрудников ведомства над огненной стихией.
ИСТОЧНИК KP.RU