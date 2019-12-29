В Судогодском районе выгорел дом в 160 квадратных метров

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-29T11:43:15+03:00

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Как сообщает сайт регионального МЧС, сообщение о пожаре на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 17.18 27 декабря. Загорелась квартира в жилом доме по адресу: Судогодский район, село Мошок, улица Мишулина.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Судогодского гарнизона. В итоге, деревянный дом на несколько квартир выгорел полостью. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 8 единиц техники, 17 человек, в том числе от МЧС 5 единиц техники, 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU