2019-12-28T16:19:42+03:00
Происшествия

В Александрове торговали снюсами неизвестного происхождения

Предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей
Валерия ПРОНИНА
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Александровская городская прокуратура нашла в одном из магазинов запрещенную в области жевательную смесь без табака. Коробочки со снюсами продавали по фиктивным документам индивидуального предпринимателя из Собинского района. По данным прокуратуры Владимирской области, Роспотребнадзор оштрафовал предпринимателя на 15 тысяч рублей.

Материалы прокуратуры переданы в полицию.

Напомним, что депутаты Законодательного Собрания приняли закон о запрете на торговлю снюсами. С Нового года во Владимирской области никотиносодержащую смесь должны изъять из продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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