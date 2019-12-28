ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-28T15:51:05+03:00

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ВТБ завершил пилотный проект, благодаря которому клиенты банка теперь могут осуществлять международные переводы на карты UnionPay. Функция доступна на официальном сайте vtb.ru. Операции по переводу можно совершать с российских карт на карты UnionPay, эмитированные банками — резидентами КНР.

ВТБ прошел сертификацию в платежной системе пополнения банковских карт китайской платежной системы UnionPay — MoneyExpress. Для того чтобы перевести средства, необходимо ввести данные отправителя и получателя на сайте https://perevodworld.vtb.ru/ в разделе «Международные переводы», а также указать необходимую для осуществления операции сумму перевода. В течение нескольких минут деньги будут на счете владельца карты UnionPay. Комиссия за перевод составляет 2%, минимум 250 рублей.

Прием платежей на карты UnionPay не осуществляется с 17:00 до 00:00 ежедневно по московскому времени. Однако для удобства клиентов ВТБ будет принимать переводы круглосуточно и обрабатывать их после завершения технологического окна.

«Стратегическая задача ВТБ — обеспечить клиентов удобными и привычными для них банковскими сервисами. Мы стремимся постоянно улучшать клиентский опыт и предлагать пользователям все виды услуг. ВТБ и UnionPay уже не первый год развивают сотрудничество. Ранее мы запустили прием карт этой платежной системы в столичном метро и предоставили услуги эквайринга во всех каналах продаж билетов РЖД. Мы видим, что поток туристов из Китая, Центральной Азии и Южной Кореи в Россию ежедневно растет. В связи с чем считаю, что и услуга международных переводов будет пользоваться популярностью», — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Мы стремимся активно развивать удобный сервис по всему миру, и сотрудничество с ВТБ позволяет нам предлагать держателям карт из России более разнообразные услуги. До этого международные переводы на карты UnionPay осуществлялись Qiwi и “Юнистрим”. Теперь возможностей для наших клиентов стало еще больше, — комментирует глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан. — Услуга международных переводов пользуется популярностью, в том числе благодаря расширению деловых и туристических связей между Россией и Китаем. Уверены, что простой и быстрый сервис, предлагаемый ВТБ, позволит клиентам получить еще больше выгоды от использования карт UnionPay».

ИСТОЧНИК KP.RU