2019-12-28T15:43:00+03:00
Происшествия

Жительница Вязников, решившая отомстить за брата, получила полтора года

Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима
Ирина Мальцева
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Жительница Вязников в мае по телефону узнала, что ее брата охранники железнодорожных путей в поселке Галицы Гороховецкого района. Решив встретиться с ними и выяснить, что произошло, женщина вечером отправилась на разборки с обидчиками. Во время беседы с охранниками, которые к тому времени были пьяны, сестра, мстившая за брата, ударила одного из них ножом в живот. Мужчина выжил, а в отношении жительницы Вязников возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной и отправил на полтора года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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