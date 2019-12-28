2019-12-28T15:42:01+03:00
Происшествия

Муромлянки, говорящие по-английски, лишились денег

Женщин обманул лже-сотрудник управления культуры
Ирина Мальцева
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Двум жительницам Мурома позвонил неизвестный, который представился начальником местного управления культуры, и сообщил, что в город приехала иностранная делегация, нужен переводчик. И попросил помочь. Хорошо знающие иностранный язык горожанки согласились. На следующий день женщинам перезвонили и попросили явиться в управление, а по пути – положить деньги на телефон иностранцам, которые пока не разобрались, как это сделать. Деньги обещали вернуть сразу, как они придут на место встречи. Женщина так и поступили, в общей сложности перечислив немногим меньше пяти тысяч рублей, но когда к назначенному часу явились в управление, обман вскрылся. Злоумышленника пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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