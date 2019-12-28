Мэрия Владимира назвала дороги, которые отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-28T13:21:07+03:00

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В 2020 году во Владимире по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на ремонт улиц в городе будет выделено 250 миллионов рублей. Из них 200 миллионов придет из федерального бюджета, и еще 50 миллионов заплатит городской бюджет.

Список дорог для ремонта, утверждают в мэрии, составлен с учетом обращений жителей и заключений экспертов общественных организаций. В итоге список улиц, где будут дорожные работы в 2020 году, выглядит так:

проспект Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва), ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова), автомобильная дорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово), ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской), ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе), Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар), Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе), ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

Кстати, с 2019 года гарантийный срок на ремонт дорог составляет 6 лет. В этот период подрядчик будет устранять все дефекты за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU