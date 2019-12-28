Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-28T12:28:24+03:00

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28 декабря Алексей Слепов на проходящих в эти дни соревнованиях «Ижевская винтовка» выиграл вторую гонку подряд. Владимирский биатлонист первенствовал в индивидуальной гонке. Алексей Слепов прошел дистанцию в 20 километров за 52 минуты и 37,8 секунд. На стрельбе он допустил всего один промах. Вторым был Рустам Каюмов, он отстал от победителя на 26,7 секунды, но не допустил ни одного промаха. Третьим был Петр Пащенко, отставший от Слепова на 34,3 секунды и промахнувшегося один раз.

Ранее Алексей Слепов выиграл спринт «Ижевской винтовки». Эти соревнования традиционно рассматриваются как отборочный этап на январские этапы Кубка IBU. Напомним, в этом сезоне Алексей Слепов впервые за долгое время не вошел в состав национальной сборной и не стартовал на международных соревнованиях.

Алексей Слепов — трехкратный чемпион Европы, обладатель кубка IBU.

ИСТОЧНИК KP.RU