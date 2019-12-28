2019-12-28T12:28:24+03:00
Спорт

Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке»

На этот раз индивидуальную
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 декабря Алексей Слепов на проходящих в эти дни соревнованиях «Ижевская винтовка» выиграл вторую гонку подряд. Владимирский биатлонист первенствовал в индивидуальной гонке. Алексей Слепов прошел дистанцию в 20 километров за 52 минуты и 37,8 секунд. На стрельбе он допустил всего один промах. Вторым был Рустам Каюмов, он отстал от победителя на 26,7 секунды, но не допустил ни одного промаха. Третьим был Петр Пащенко, отставший от Слепова на 34,3 секунды и промахнувшегося один раз.

Ранее Алексей Слепов выиграл спринт «Ижевской винтовки». Эти соревнования традиционно рассматриваются как отборочный этап на январские этапы Кубка IBU. Напомним, в этом сезоне Алексей Слепов впервые за долгое время не вошел в состав национальной сборной и не стартовал на международных соревнованиях.

Алексей Слепов — трехкратный чемпион Европы, обладатель кубка IBU.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Александрове торговали снюсами неизвестного происхождения
ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
Жительница Вязников, решившая отомстить за брата, получила полтора года
Муромлянки, говорящие по-английски, лишились денег
Мэрия Владимира назвала дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке»
Известный транспортник Павел Левин получил должность в департаменте транспорта Владимирской области
Во Владимире открылась рождественская ярмарка
Многодетные семьи Владимирской области получили право на обслуживание в детских поликлиниках вне очереди
Владимирец умер от малярии, которую не сумели диагностировать врачи
Владимирец попал под суд за хранение паленой водки
В Судогодском районе сосед-пожарный спас людей из огня
В Новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут бесплатные автобусы и троллейбусы
Во Владимире эвакуировали терминал рынка "Тандем"
«Ростелеком» предоставил единый номер для жертв семейно-бытового насилия во Владимире
Владимирская полиция призывает жителей оплатить административные штрафы
Во Владимире эвакуировали арбитражный суд и гимназии № 23