Известный транспортник Павел Левин получил должность в департаменте транспорта Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-28T11:43:02+03:00

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Известный владимирский специалист в области транспортных перевозов Павел Левин назначен заместителем директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. Буквально полгода назад он снова оказался на государственной службе, когда летом 2019 года его пригласили вывести из долговой ямы ГУП «Владимирский автовокзал».

Павел Левин известен в первую очередь по работе руководителем муниципального транспортного предприятия «Владимирпассажиртранс». Некоторое время он трудился в МКУ «Благоустройство», после чего в 2015 году стал руководителем частной транспортной компании «АДМ». После ухода с поста руководителя этой фирмы, Левин продолжал работать в структурах бывшего депутата ЗС Владимирской области Сергея Авакяна, а летом 2019 года была назначен директором владимирского автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU