Многодетные семьи Владимирской области получили право на обслуживание в детских поликлиниках вне очереди

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-28T11:16:24+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин внес изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи. Теперь право на посещение врачей в детских поликлиниках без очереди имеют многодетные семьи.

Для этого необходимо обратиться в регистратуру или к администратору, предъявив удостоверение многодетной семьи. Затем пациента сопроводят к врачу, который проведет осмотр. Если потребуется консультация узкого врача-специалиста, участковый врач запишет пациента к нужному специалисту на ближайшее время.

Напомним, что в 2019 году право на внеочередное оказание медицинской помощи также получили беременные. В настоящее время во Владимирской области зарегистрировано около 12 тысяч многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей. Кроме того, на учете в женских консультациях состоит около 11 тысяч женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU