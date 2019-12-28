2019-12-28T11:15:53+03:00
Общество

Владимирец умер от малярии, которую не сумели диагностировать врачи

Теперь его супруга требует через суд компенсации от больницы
Ирина Мальцева
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Как указала жительница Владимира, ее супруг в ноябре 2017 года вернулся из командировки из Африки, из Анголы и почувствовал себя плохо. С жалобами на плохое самочувствие мужчина обратился в ГБУЗ Владимирской области «Городская больница №6 г. Владимира», специализирующуюся на лечении инфекционных заболеваний. Горожанина обследовали и лечили, но правильный диагноз не смогли поставить, и он скончался через несколько дней. Заболевание «малярия» было диагностировано только после его смерти. Уголовное дело по обвинению врача–инфекциониста больницы в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей прекращено судом в конце ноября этого года в связи с истечением сроков давности. Кстати, врач свою вину так и не признала. Супруга покойного обратилась в суд уже с гражданским иском, прося взыскать с больницы материальный ущерб и моральный вред, причиненные вследствие некачественного оказания медицинских услуг, повлекших смерть пациента

ИСТОЧНИК KP.RU

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