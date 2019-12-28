Владимирец попал под суд за хранение паленой водки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-28T10:30:51+03:00

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Житель Владимира в закупке, перевозке и хранении этилового спирта и алкогольной продукции без лицензии в крупном размере. За первые семь месяцев прошлого года мужчина купил, привез и хранил в своем гараже в Ленинском районе 460 пол-литровых бутылок с надписью «водка» на этикетках и 160 пятилитровых канистр с этиловым спиртом. Сейчас расследование окончено, дело передано в суд. Владимирцу грозит крупный штраф – от двух до трех миллионов рублей. Впрочем, ему могут назначить до трех лет принудительных работ или отправить за решетку максимум на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU