В Судогодском районе сосед-пожарный спас людей из огня

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-28T10:17:37+03:00

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27 декабря, в шестом часу вечера, в частном доме в селе Мошок Судогодского района вспыхнул огонь. В двухквартирном доме пламя распространилось на площади 160 кв.метров. Возникла угроза распространения огня на соседние дома. Первым пожар обнаружил спасатель Алексей Разнополов, который проживал по-соседству и в тот день был не на службе. Жильцы горящего дома спали. Алексей вывел людей из огня и вызвал коллег. Спасатель из Судогды спас двоих взрослых и ребенка. Однако дом выгорел дотла. Две семьи остались без жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU