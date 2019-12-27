2019-12-27T16:59:38+03:00
Общество

В Новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут бесплатные автобусы и троллейбусы

Мэрия подготовила пять маршрутов
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 января с 00.30 до 04.30 во Владимире будет действовать пять новогодних маршрутов общественного транспорта. Проезд в этих автобусах и троллейбусах будет бесплатным.

Бесплатные общественные маршруты во Владимире в новогоднюю ночь:

- ул. Балакирева - пр-т Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - пр-т Ленина (троллейбус, интервал движения - 10 мин.);

- Юго-Западная - ул. В.Дуброва - пл. Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева (автобус, интервал движения - 15 мин.);

- Загородный парк - ул. Мира (автобус, интервал движения - 10 мин.);

- Энергетик - пл. Победы - пл. Садовая (автобус, интервал движения - 15 мин.);

ул. Балакирева - ул. Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал движения - 15 мин.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут бесплатные автобусы и троллейбусы
Во Владимире эвакуировали терминал рынка "Тандем"
«Ростелеком» предоставил единый номер для жертв семейно-бытового насилия во Владимире
Владимирская полиция призывает жителей оплатить административные штрафы
Во Владимире эвакуировали арбитражный суд и гимназии № 23
В Гусь-Хрустальном в четырех гаражах нашли огромный склад оружия
В Муроме незаконно уволили беременную
Лучшие спортсмены Владимирской области получат по 10 тысяч рублей
На Пекинке во Владимире ночью 29 декабря перекроют движение в двух местах
ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей
Портфель привлечения ВТБ во Владимирской области превысил 40 млрд рублей
Житель Подмосковья наладил канал поставки наркотиков во Владимирскую область
В Муромском районе столкнулись иномарка и большегруз
Сегодня утром в Собинском районе в аварии погибли два человека
Мопедам и скутерам разрешили ездить по центру Владимира
Суздаль вошел в десятку самых посещаемых городов
Во владимирской многоэтажке на Дуброве из-за гирлянды загорелась квартира
Ленинский районный суд рассмотрит дело о смерти владимирца от малярии
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Житель Кольчугино в банке ограбил пенсионера
Александровские пожарные спасли из горящего дома шестерых человек, включая двоих детей
Как во Владимирской области в праздники будет работать почта
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд руб
В Кольчугино открылся исправительный центр для тех, кого наказали принудительными работами
На Пушкинском бульваре во Владимире 28 декабря не откроется каток