В Новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут бесплатные автобусы и троллейбусы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-27T16:59:38+03:00

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1 января с 00.30 до 04.30 во Владимире будет действовать пять новогодних маршрутов общественного транспорта. Проезд в этих автобусах и троллейбусах будет бесплатным.

Бесплатные общественные маршруты во Владимире в новогоднюю ночь:

- ул. Балакирева - пр-т Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - пр-т Ленина (троллейбус, интервал движения - 10 мин.);

- Юго-Западная - ул. В.Дуброва - пл. Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева (автобус, интервал движения - 15 мин.);

- Загородный парк - ул. Мира (автобус, интервал движения - 10 мин.);

- Энергетик - пл. Победы - пл. Садовая (автобус, интервал движения - 15 мин.);

ул. Балакирева - ул. Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал движения - 15 мин.).

ИСТОЧНИК KP.RU