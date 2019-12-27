Во Владимире эвакуировали арбитражный суд и гимназии № 23

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-27T14:24:19+03:00

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27 декабря по Владимиру прокатилась новая волна ложных сообщений о заложенных в общественных зданиях взрывных устройствах. На данный момент известно, что эвакуацию провели в здании арбитражного суда и гимназии № 23. О найденных взрывных устройствах данных не поступало.

Отметим, что это далеко не первая серия ложных звонков о взрывных устройствах во Владимире. Осенью этого года подобные сообщения поступали в администрацию города Владимира, арбитражный суд, городскую больницу № 5 и железнодорожный вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU