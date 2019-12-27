В Гусь-Хрустальном в четырех гаражах нашли огромный склад оружия

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-27T14:15:21+03:00

Там были автоматы, пистолеты, патроны и взрывчатка

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Гусь-Хрустальный несколько лет назад называли «владимирской Кущевкой», город был фактически захвачен бандитами. Последствия силовики разгребают до сих пор.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, на этой неделе в Гусь-Хрустальном при совместной операции федерального и владимирского уголовного розыска, а также региональными Следкомом, УФСБ, УФСИН и Росгвардией обнаружен очень большой склад незаконно хранящегося огнестрельного оружия, патронов и взрывчатки.

В четырех гаражных боксах обнаружены предметы, говоря полицейским протокольным языком, «конструктивно схожие с двумя винтовками Симонова, двумя карабинами, пистолетом-пулемётом «Узи», четырьмя пистолетами, тремя охотничьими ружьями, тринадцатью гранатами и более чем двумя тысячами патронов различного калибра». Также изъяты 44 килограмма веществ, похожих на взрывчатку, сигнальный пистолет, 15 капсюль-детонаторов, 15 электродетонаторов, две осветительные шашки, три имитационные шашки и 20 метров огнепроводного шнура.

Один из изъятых автоматов эксперты уже проверили - это действующий автомат Калашникова, пригодный для стрельбы боевыми патронами. Остальное найденное оружие передано в экспертный центр УМВД России по Владимирской области для проведения комплексной экспертизы.

Полиция Гусь-Хрустального возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия. Следователи полагают, что это оружие могли использовать гусевские банды, в том числе для убийств. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU