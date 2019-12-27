Лучшие спортсмены Владимирской области получат по 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-27T13:02:36+03:00

И тренеры тоже

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Во Владимирской области определили 10 лучших спортсменов региона по итогам 2019 года. Ими стали:

1. Анастасия Агафонова (спортивная гимнастика); 2. Мовсар Баймасханов (рукопашный бой); 3. Наталья Гемперле (спортивное ориентирование); 4. Илья Кибартас (спортивная гимнастика); 5. Абуязид Манцигов (спортивная (греко-римская) борьба); 6. Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика); 7. Самир Рагимов (восточное боевое единоборство); 8. Антон Фолифоров (спортивное ориентирование); 9. Анастасия Хомячкова (самбо); 10. Ольга Шипилова-Виноградова (спортивное ориентирование).

Также выбрали пять лучших тренеров:

1. Александр Кудрявый (тренер Антона Фолифорова, спортивное ориентирование); 2. Анна Куликова (тренер Анастасии Агафоновой, спортивная гимнастика); 3. Надир Магомедов (тренер Абуязида Манцигова, спортивная борьба); 4. Алексей Овчинников (тренер Мовсара Баймасханова, рукопашный бой); 5. Юрий Сенюков (тренер Анастасии Хомячковой, самбо).

Все 10 спортсменов и их тренеры получат премии по итогам года - по 10 500 рублей.

Также определены лучшие пять спортсменов среди юниоров (мальчиков и девочек), а также среди юношей и девушек. Среди юниоров ими стали: 1. Артур Бабаян (тяжелая атлетика); 2. Сергей Дорофеев (тяжелая атлетика); 3. Владислав Новокшонов (спортивная гимнастика); 4. Диана Пальчикова (восточное боевое единоборство); 5. Анастасия Суконкина (полиатлон). Среди юношей и девушек лучшими признаны: 1. Дмитрий Виноградов (рукопашный бой); 2. Николай Маклаков (полиатлон); 3. Александра Максимова (спортивная гимнастика); 4. Анастасия Рузанова (спортивное ориентирование); 5. Степан Стародубцев (спортивная борьба (греко-римская борьба).

Эти молодые спортсмены получат только грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU