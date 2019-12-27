На Пекинке во Владимире ночью 29 декабря перекроют движение в двух местах

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-27T12:46:24+03:00

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ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что в ночь на 29 декабря будет временно перекрыто движение на 12 километре трассы М-7 "Волга" в черте города Владимира. Это будет сделано для обеспечения безопасности при установке надземных пешеходных переходов.

С 22 часов 28 декабря по 3 часа 10 минут движение будет временно ограничено. С 23:00 до 23:40 движение полностью остановят в районе дома №167 по ул.Лакина, а с 01:30 до 02:10 в районе перекрестка Пекинки с бульваром Художника Иванова. В это время там будут монтировать конструкции надземного перехода.

Объезжать перекрытые участки предлагается через проспект Ленина - ул. Дворянская - ул. Большая Нижегородская - Суздальский проспект.

Всего до конца 2019 года на трассе М-7 «Волга», подъезд к Иваново в черте Владимира возведут 6 модульных надземных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU