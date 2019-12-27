ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-27T12:06:23+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Лизинг и ООО «Каршеринг Руссия» (торговая марка - «Делимобиль») заключили сделку на приобретение 1000 новых автомобилей в финансовый лизинг. В рамках соглашения ВТБ Лизинг передал лизингополучателю 500 автомобилей Hyundai Solaris и 500 Volkswagen Polo. Срок лизинга составит три года.

Заключенная сделка будет способствовать увеличению парка каршериноговых автомобилей в Москве и развитию транспортной инфраструктуры столицы. Сегодня каршеринг является одним из ключевых драйверов роста автолизинга, при этом Москва занимает первое место в мире по динамике роста парка каршеринга.

«Мы рады участвовать в столь важном проекте, направленном на развитие транспортных коммуникаций в столице. ВТБ Лизинг сегодня активно сотрудничает с каршеринговыми компаниями и нацелен на расширение бизнеса в данном сегменте. Объёмы закупок автопарка каршеринговыми компаниями сейчас очень велики, сделки являются крупными для автомобильного рынка. Постепенно российский рынок каршеринга приближается к мировым стандартам и уровню сервиса, по нашей оценке он может вырасти в 3-4 раза», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Мы рады возможности развивать компанию вместе с таким важным и стратегическим партнером, как ВТБ Лизинг. Delimobil является одним из ведущих в мире по размеру автопарка операторов, предоставляющего услуги поминутной аренды автомобилей. Я уверен, что это сотрудничество с ВТБ Лизинг в ближайшие месяцы позволит Delimobil продолжать расти, достигая поставленных целей и способствуя лучшему удовлетворению потребностей почти 4 миллионов наших клиентов не только в Москве, но и в регионах, где присутствует наш сервис», - прокомментировал Винченцо Трани, CEOкомпании «Делимобиль».

ВТБ Лизинг сегодня входит в топ-2 по объемам нового бизнеса в сегменте легкового и грузового транспорта России. По итогам 9 месяцев 2019 года компания увеличила этот показатель на 26%, до 37,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и передала клиентам более 20 тысяч автомобилей. На начало ноября на данный сегмент приходилось 10,8% портфеля компании.

ИСТОЧНИК KP.RU