В Муромском районе столкнулись иномарка и большегруз

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-27T10:35:45+03:00

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26 декабря около 18.15 в Муромском районе на 14 километре автодороги "Муром - М7 "Волга" столкнулись иномарка и большегруз.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, все началось с того, что 40-летний водитель "Мицубиси-Паджеро" из соседнего региона, когда ехал в сторону Гороховца, выехал на встречную полосу. В этот момент иномарка и столкнулась с грузовым автомобилем "МАЗ-54323" с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель из Меленковского района.

В результате ДТП водитель "Мицубиси-Паджеро" скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Водитель грузовика направлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU