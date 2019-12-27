Сегодня утром в Собинском районе в аварии погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-27T10:27:08+03:00

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Сегодня в седьмом часу утра в Собинском районе на 171 км трассы М-7 произошло ДТП. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Тойоты» вылетел на встречку и столкнулся с фурой. От удара иномарку выбросило на полосу движения, по которой автомобиль двигался изначально, и там врезался уже в другой большегруз. Водитель и пассажир «японца» погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU