Мопедам и скутерам разрешили ездить по центру Владимира

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-27T10:17:26+03:00

А вот мотоциклы по-прежнему под запретом

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24 декабря администрация Владимира внесла изменения в собственное постановление об ограничении движения в центре города для определенных видах транспорта.

По новой редакции документа в исторической части города Владимира могут ездить мопеды и скутеры. Под исторической частью в мэрии понимают участок, ограниченный площадью Фрунзе, а также улицами Студеная Гора, Гагарина, Дзержинского.

Напомним, что последние несколько лет центр был закрыт для грузового автотранспорта, мотоциклов и мопедов. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на исторические здания. Теперь под запретом остаются лишь мотоциклы и большегрузы.

ИСТОЧНИК KP.RU