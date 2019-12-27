Мопедам и скутерам разрешили ездить по центру Владимира
24 декабря администрация Владимира внесла изменения в собственное постановление об ограничении движения в центре города для определенных видах транспорта.
По новой редакции документа в исторической части города Владимира могут ездить мопеды и скутеры. Под исторической частью в мэрии понимают участок, ограниченный площадью Фрунзе, а также улицами Студеная Гора, Гагарина, Дзержинского.
Напомним, что последние несколько лет центр был закрыт для грузового автотранспорта, мотоциклов и мопедов. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на исторические здания. Теперь под запретом остаются лишь мотоциклы и большегрузы.
ИСТОЧНИК KP.RU