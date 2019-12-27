Во владимирской многоэтажке на Дуброве из-за гирлянды загорелась квартира

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-27T09:51:37+03:00

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Огонь в одной из квартир 27 дома на Верхней Дуброве вспыхнул около полуночи, 26 декабря. По предварительной версии, загорелась гирлянда на ёлке. Общая площадь пожара была невелика - 0,5 кв.м. На момент возгорания дома находились двое взрослых. Они не пострадали. Пламя приехали тушить 12 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU