Во владимирской многоэтажке на Дуброве из-за гирлянды загорелась квартира
Пострадавших нет
На Верхней Дуброве в многоэтажке горела квартираФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Огонь в одной из квартир 27 дома на Верхней Дуброве вспыхнул около полуночи, 26 декабря. По предварительной версии, загорелась гирлянда на ёлке. Общая площадь пожара была невелика - 0,5 кв.м. На момент возгорания дома находились двое взрослых. Они не пострадали. Пламя приехали тушить 12 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU