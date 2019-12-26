Ленинский районный суд рассмотрит дело о смерти владимирца от малярии

26 Дек. 21:00 2019-12-26T21:17:27+03:00

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Случай произошел с ноябре 2017 года. Вдова умершего указала в исковом заявлении, что ее муж вернулся из командировки из Анголы (Африки). Мужчина плохо себя почувствовал и обратился к врачу в больницу №6 города Владимира. Пациента госпитализировали. Врачи поставили ему неправильный диагноз, и больной умер. И только после смерти медики выявили у покойного малярию. Решением Ленинского районного суда уголовное дело в отношении врача-инфекциониста было прекращено в конце ноября этого года в связи с истечением сроков давности. Однако вдова намерена взыскать с юрьевецкой больницы материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU