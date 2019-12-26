2019-12-26T20:16:08+03:00
Спорт

Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Владимирский биатлонист близок в возвращению на международную арену
Сергей МОРКОВКИН
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26 декабря владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на соревнованиях «Ижевская винтовка». Он пробежал 10-километровую дистанцию за 25 минут и 38 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Дмитрий Иванов, третьим – Вадим Филимонов. Они также прошли обе стрельбы чисто.

Напомним, «Ижевская винтовка» традиционно является отборочным соревнованием за право попадания на январские этапы Кубка IBU. Отметим, что Алексей Слепов перед стартом сезона впервые за несколько лет не сумел попасть в национальную сборную ни на Кубок IBU, который выигрывал четыре года назад, ни на Кубок мира, на одном из стартов которого выиграл 4-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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